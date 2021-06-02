Канада окончательно проснулась и снова выиграла на чемпионате мира в Латвии
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари
Мировой форум стартует в августе
21:52
фото - Globe and Mail
Чемпионат мира-2021 среди женщин пройдет в Калгари, Канада. Об этом IIHF сообщила на своем официальном сайте.
Мировой форум пройдет с 20 по 31 августа на арене, расположенной в Канадском олимпийском парке. Все команды-участницы турнира прибудут в Калгари 10 августа и тотчас будут отправлены на карантин.
Напомним, чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро в мае, но турнир второй год подряд был отменен из-за коронавируса.
В четвертьфинале чемпионате мира в Риге, Латвия, встретятся Канада и Россия.