Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари

Мировой форум стартует в августе

фото - Globe and Mail

Чемпионат мира-2021 среди женщин пройдет в Калгари, Канада. Об этом IIHF сообщила на своем официальном сайте.

Мировой форум пройдет с 20 по 31 августа на арене, расположенной в Канадском олимпийском парке. Все команды-участницы турнира прибудут в Калгари 10 августа и тотчас будут отправлены на карантин.

Напомним, чемпионат мира среди женщин должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро в мае, но турнир второй год подряд был отменен из-за коронавируса.

В четвертьфинале чемпионате мира в Риге, Латвия, встретятся Канада и Россия.



