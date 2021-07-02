Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане

Иван Полошков стал чемпионом Украины в составе дончан

Иван Полошков / Фото: УХЛ

34-летний вратарь Иван Полошков, который с января 2021 года выступал в составе чемпиона Украины «Донбасса», нашел себе новый клуб. Голкипер подписал контракт с усть-каменогорским «Торпедо» из Казахстана.

В составе «Донбасса» Полошков провел 5 поединков в регулярном чемпионате, заработав коэффициент надежности 1.60 и отбив 94% бросков. В одном матче плей-офф голкипер отметился коэффициентом надежности 3.33 и отбил 88.5% бросков по своим воротам.

Напомним, «Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы по итогам минувшего сезона.

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