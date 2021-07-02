Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане

Иван Полошков стал чемпионом Украины в составе дончан
Хоккей УХЛ
16:51
Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане
Иван Полошков / Фото: УХЛ

34-летний вратарь Иван Полошков, который с января 2021 года выступал в составе чемпиона Украины «Донбасса», нашел себе новый клуб. Голкипер подписал контракт с усть-каменогорским «Торпедо» из Казахстана.

В составе «Донбасса» Полошков провел 5 поединков в регулярном чемпионате, заработав коэффициент надежности 1.60 и отбив 94% бросков. В одном матче плей-офф голкипер отметился коэффициентом надежности 3.33 и отбил 88.5% бросков по своим воротам.

Напомним, «Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы по итогам минувшего сезона.

Смотрите также все переходы игроков в клубах УХЛ.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Хоккей УХЛ
25 июня 15:47
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
Хоккей Хоккей в Европе
21 июня 19:24
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Хоккей Лига чемпионов
19 июня 11:56
Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»
Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»
Хоккей Лига чемпионов
19 июня 11:10
«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси
«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси
Хоккей УХЛ
17 июня 17:41
Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Эксклюзив Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
15 июня 21:16

Новости: Хоккей

Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане
Вратарь «Донбасса» нашел новую команду в Казахстане
УХЛ
16:51
Чолач – о драфте CHL: «Я был уверен в том, что меня выберут, – волнения не было»
Чолач – о драфте CHL: «Я был уверен в том, что меня выберут, – волнения не было»
УХЛ
14:07
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Фазель: «Ждем, что игроки НХЛ сыграют на Играх в Пекине. Ситуация с COVID-19 усложняет дело»
Пекин-2022
09:57
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
«Монреалю» запретили увеличить количество фанатов на трибунах
НХЛ
1 июля 23:18
Известно, кто претендует на должность главы IIHF
Известно, кто претендует на должность главы IIHF
Хоккей в мире
1 июля 21:58
ФХУ представила новый логотип
ФХУ представила новый логотип
Хоккей в Европе
1 июля 19:58
Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
Благой: «Мы будем бороться как минимум за призовые места»
УХЛ
1 июля 19:40
У «Краматорска» новый главный тренер – Олег Тимченко
У «Краматорска» новый главный тренер – Олег Тимченко
УХЛ
1 июля 18:59
Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»
Экс-защитник «Сокола» будет выступать в «Могилеве»
УХЛ
1 июля 16:28
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
18
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости