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Защитник с опытом игры в КХЛ пополнил ряды «Донбасса»

Желдаков подписал контракт с командой Микульчика
Хоккей УХЛ
13:36
Защитник с опытом игры в КХЛ пополнил ряды «Донбасса»
Григорий Желдаков / фото - ХК "Донбасс"

«Донбасс» усилился защитником Григорием Желдаковым, который имеет в активе более 350 матчей в КХЛ, а также опыт в ВХЛ и МХЛ.

29-летний Желдаков является воспитанником московской хоккейной школы «Московские пингвины». Защитник привлекался к игре юниорских и юношеских сборных. В 2012 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

4 сезона провел в Молодежной хоккейной лиге, выступая за московский «Спартак» – 119 матчей, 32 очка (15+18).

В Континентальной хоккейной лиге провел 355 матчей, в которых набрал 46 очков (12+34). В КХЛ защищал цвета «Спартака» Москва, «Югры» Ханты-Мансийск, «Торпедо» Нижний Новгород, «Трактора» Челябинск и «Адмирала» Владивосток.

Провел два сезона в Высшей хоккейной лиге – 23 матча, 6 (3+3) очков. Прошлый сезон играл за ХК «Тамбов», выступая в ВХЛ.

3 сентября команда Павла Микульчика сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов. Продажа билетов на игру в столичном Дворце спорта продолжается.

Первый соперник «Донбасса» одержал волевую победу в контрольном матче.

Антон Кривенко
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Донбасс

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