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Жамнов – новый главный тренер сборной России по хоккею
Лишь раз за свою карьеру специалист стоял у руля команды
28 сентября 18:51
Алексей Жамнов / Фото - ФХРФедерация хоккея России официально назначила Алексея Жамнова главным тренером сборной России.
Данное решение было принято экспертным советом ФХР. Валерий Брагин и Олег Знарок войдут в штаб в качестве консультантов. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ФХР.
«С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, ФХР приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России. Заседание совета состоялось 27 сентября. Оно прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре. После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова».
Жамнов ранее лишь раз исполнял обязанности главного тренера в клубе КХЛ – в сезоне-2018/19 он временно стояла у руля московского «Спартака».
В сборной России он занимал должности директора по скаутингу и ассистента главного тренера.
А тем временем новой главой Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф.