Алжирский дзюдоист из-за политических причин снялся с Олимпиады-2020

В случае победы в первом раунде жребий свел Нурина с израильтянином во втором

Израильтянин Тохар Бутбуль / Фото: IJF

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпийских играх-2020, как только узнал результат жеребьевки, сообщает Yahoo Sports.



В случае победы в первом раунде в следующем Нурин мог встретится с представителем Израиля Тохаром Бутбулем.

Тренер спортсмена Амар Бен Яклиф прокомментировал ситуацию:

Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение.

На чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине.

Напомним, что из-за принуждения к сдаче поединков, чтобы не сойтись с израильтянином, Иран был дисквалифицирован на 4 года.