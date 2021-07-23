Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Алжирский дзюдоист из-за политических причин снялся с Олимпиады-2020
В случае победы в первом раунде жребий свел Нурина с израильтянином во втором
12:42
Израильтянин Тохар Бутбуль / Фото: IJF
Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпийских играх-2020, как только узнал результат жеребьевки, сообщает Yahoo Sports.
В случае победы в первом раунде в следующем Нурин мог встретится с представителем Израиля Тохаром Бутбулем.
Тренер спортсмена Амар Бен Яклиф прокомментировал ситуацию:
Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение.
На чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине.
Напомним, что из-за принуждения к сдаче поединков, чтобы не сойтись с израильтянином, Иран был дисквалифицирован на 4 года.