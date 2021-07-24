Белодед: «Я отдала все силы, которые только остались»
Белодед наградили первой украинской медалью Токио-2020. Фото
20-летняя украинка стала бронзовым призером Олимпийских игр
24 июля 16:11
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Дарья Белодед на церемонии-награждения / Фото: Getty Images
Дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020, принеся Украине первую медаль Токио-2020. Красочные фото с церемонии-награждения.
Комментируя завоевание бронзы, Белодед рассказала, кто помог ей настроиться на схватку за третье место после проигрыша в полуфинале.
Напомним, медаль Белодед – четвертая для украинских дзюдоистов в истории Олимпийских игр.