Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо

Украинка является самой молодой чемпионкой мира

Фото: Facebook Белодед

Украинская спортсменка Дарья Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо.

Когда ты впервые поняла, что дзюдо – это любовь на всю жизнь?

Сразу, когда пришла впервые на дзюдо. Мне было тогда 6 лет.

Какой вид спорта увлекает тебя как зрелище?

Легкая атлетика и художественная гимнастика. Болею за всех наших.

Даша вне спорта – какая она?

Вне спорта Даша милая и хрупкая. Она имеет страхи и слабости, любит ухаживать за своей внешностью, хорошо одеваться и быть настоящей леди.

Белодед – самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо. Помимо этого, украинка является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.