Беленюк тренируется вместе с Белодед
Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо
Украинка является самой молодой чемпионкой мира
2 октября 22:03
Фото: Facebook Белодед
Украинская спортсменка Дарья Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо.
Когда ты впервые поняла, что дзюдо – это любовь на всю жизнь?
Сразу, когда пришла впервые на дзюдо. Мне было тогда 6 лет.
Какой вид спорта увлекает тебя как зрелище?
Легкая атлетика и художественная гимнастика. Болею за всех наших.
Даша вне спорта – какая она?
Вне спорта Даша милая и хрупкая. Она имеет страхи и слабости, любит ухаживать за своей внешностью, хорошо одеваться и быть настоящей леди.
Белодед – самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо. Помимо этого, украинка является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.