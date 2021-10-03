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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо

Украинка является самой молодой чемпионкой мира
Дзюдо
2 октября 22:03
Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо
Фото: Facebook Белодед

Украинская спортсменка Дарья Белодед рассказала, в каком возрасте полюбила дзюдо.

Когда ты впервые поняла, что дзюдо – это любовь на всю жизнь?

Сразу, когда пришла впервые на дзюдо. Мне было тогда 6 лет.

Какой вид спорта увлекает тебя как зрелище?

Легкая атлетика и художественная гимнастика. Болею за всех наших.

Даша вне спорта – какая она?

Вне спорта Даша милая и хрупкая. Она имеет страхи и слабости, любит ухаживать за своей внешностью, хорошо одеваться и быть настоящей леди.

Белодед – самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо. Помимо этого, украинка является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Источник: jetsetter.ua Сергей Остапенко
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Дарья Белодед

Комментарии 1

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3 октября 2021г. 02:24
Да запомните вы наконец.
Не БЕлодЕд, а БИлодИд.
,...............
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