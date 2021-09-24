Белодед рассказала, за какой футбольный клуб она болеет

Дарья Белодед / Фото: Спорт 24

Украинская дзюдоистка и бронзовая призера Олимпиады в Токио Дарья Белодед рассказал, за какой футбольный клуб она болеет. Ее слова приводит пресс-служба УАФ.

Смотрю ли матчи? Бывает. Это очень интересная игра. В Украине я за «Динамо». Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина – Швеция. Очень сильно болела и кричала».