Старт «Динамо» с «Шахтером» и даже команда из Второй лиги. Все участники 1/8 Кубка Украины
Белодед рассказала, за какой футбольный клуб она болеет
Это команда из УПЛ
13:48
Дарья Белодед / Фото: Спорт 24
Украинская дзюдоистка и бронзовая призера Олимпиады в Токио Дарья Белодед рассказал, за какой футбольный клуб она болеет. Ее слова приводит пресс-служба УАФ.
«На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девушками и парнями поиграть.
Смотрю ли матчи? Бывает. Это очень интересная игра. В Украине я за «Динамо». Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина – Швеция. Очень сильно болела и кричала».
Напомним, «Динамо»продлило контракт с одним из своих лидеров в атаке.
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