«Физически я ничего не могла делать и находилась в состоянии депрессии.» Белодед о войне в Украине
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
40 дней рашисты бомбят украинские города
04 апреля 17:05
Фото: НОК Украины
Обладательница бронзы Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед в своем Instagram высказалась о российском народе, который массово поддерживает нападение на Украину:
Русские не люди, они – убийцы. В голове не укладывается, как можно быть такими извергами… КААААК?!
Виталий Кличко уверен, что российским оккупантам придется заплатить большую цену.
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