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Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»

40 дней рашисты бомбят украинские города
Дзюдо
04 апреля 17:05
Белодед: «Русские не люди, они – убийцы»
Фото: НОК Украины

Обладательница бронзы Токио-2020 в дзюдо Дарья Белодед в своем Instagram высказалась о российском народе, который массово поддерживает нападение на Украину:

Русские не люди, они – убийцы. В голове не укладывается, как можно быть такими извергами… КААААК?!

Виталий Кличко уверен, что российским оккупантам придется заплатить большую цену.

Олег Шумейко-младший
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