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Белодед стала дипломированным журналистом

Дзюдоистка получила диплом столичного вуза
Дзюдо
21:35
Белодед стала дипломированным журналистом
Дарья Белодед / фото - Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед получила диплом Киевского университет имени Тараса Шевченко.

О том, что отныне она является дипломированным журналистом, Дарья сообщила в своем Instagram.

«Сегодня я получила диплом бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко! 4 года пролетели незаметно. Теперь у меня есть образование журналиста! Очень счастлива».

Ранее Белодед покаталась на яхте по Днепру, засветив стройные ножки.

Антон Кривенко
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Дарья Белодед

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