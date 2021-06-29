Жара! Белодед восхитила фигурой в бикини
Белодед стала дипломированным журналистом
Дзюдоистка получила диплом столичного вуза
21:35
Дарья Белодед / фото - Instagram
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед получила диплом Киевского университет имени Тараса Шевченко.
О том, что отныне она является дипломированным журналистом, Дарья сообщила в своем Instagram.
«Сегодня я получила диплом бакалавра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко! 4 года пролетели незаметно. Теперь у меня есть образование журналиста! Очень счастлива».
Ранее Белодед покаталась на яхте по Днепру, засветив стройные ножки.