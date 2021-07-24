Дуброва: «Это большое достижение Белодед, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде»

Виталий Дуброва / Фото: Copyright:Alexander Yakushin

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал выступлений Дарьи Белодед (бронзовая медаль) на Олимпийских играх-2020 в Токио:

Годами люди работают, отдают себя, чем-то жертвуют, отказываются от того, что есть у обычных людей.

Я считаю это большим достижением Дарьи, учитывая, как долго она шла к этой Олимпиаде, сколько было проблем. Все-таки я считаю это достижение ее победой.

С Тонако она боролась достаточно хорошо, но я думаю, что надо было быть немного агрессивнее, пользоваться вариативной техникой.

Она пыталась одной и той же техникой атаковать, а японка приспособилась, ей удалось поймать Дарью.

Встреча была равной, на мой взгляд, Даша чуть больше доминировала. Давайте не забывать, что японка тоже чемпионка мира и главная конкурентка Даши.

Это дзюдо, мы видели, сколько фаворитов проигрывали в первом и втором кругах, поэтому все может быть.

Хотел бы похвалить Дашу, что в такой сложной ситуации она смогла выйти на бронзу и сумела самой себе доказать, что она достойна этой награды.

Это – олимпийская медаль. Неизвестно, что будет через три года и на следующих Олимпиадах – надо брать сейчас то, что есть».