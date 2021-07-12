Дуброва: «Надеемся, что Белодед принесет Украине золото ОИ-2020»

Наставник сборной Украины – о давлении на Дарью перед Токио

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о спаде результатов и давлении, которое испытывает двукратная чемпионка мира Дарья Белодед перед Олимпийским играми в Токио.

У Дарьи Белодед в этом году нет золотых медалей. Вас это не пугает?

Не пугает. Считаю, что нормально, что до Олимпиады были небольшие неудачи. То, что Даша не может выиграть золото на нескольких соревнованиях, вижу, это ее мобилизировало, заставило работать с утроенной энергией, разбирать еще лучше своих соперниц. Мое мнение: поражения необходимы, это часть спорта, нашей работы. Хорошо, что есть время до Олимпиады, чтобы исправить ошибки.

От Даши все ждут медали, учитывая ее заслуги. Насколько это на нее давит и как ограждаете ее от такого давления?



Учитывая, что Даша будет бороться в первый день, все будут ждать от нее медали. Все зависит от ее морального настроя. Стараемся оградить ее, объясняем, она отказалась от интервью до Игр, родители с ней говорят. Считаю, что спортсмен сам должен за собой следить, отбросить все сторону, максимально сконцентрироваться конкретно в день выступления. Я понимаю то давление, которое на нее идет, она еще девочка, несмотря на то, что уже двукратная чемпионка мира. Но помним примеры Ольги Харлан, которая в 17 лет выиграла олимпийское золото. Надеюсь, что Даша принесет нам, Украине, медаль. Надеемся, что это будет золото.

В этом году Белодед взяла серебро на чемпионате Европы, а вот на мировое первенство она не поехала.

