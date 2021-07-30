Дуброва – о выступлении украинских дзюдоистов на ОИ-2020: «Имеем, что имеем»

Главный тренер сборной Украины отдельно выделил медаль Дарьи Белодед

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в эфире «UA:Перший» прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпийских играх-2020 в Токио лаконичной фразой «Имеем, что имеем».

Также Дуброва заявил, что у него нет претензий к дзюдоистам, ведь все боролись на максимуме своих возможностей. При этом наставник отметил бронзовую медаль Дарьи Белодед, которая стала первой для украинского дзюдо на Олимпиадах с 2008 года.

Напомним, помимо Белодед реальные шансы на медаль имел Яков Хаммо, однако он проиграл в бронзовой схватке.

Остальные же представители Украины вылетали в первом или во втором раундах.