Неделя Олимпиады позади. Еще никогда положение Украины в медальном зачете не было столь удручающим
Дуброва – о выступлении украинских дзюдоистов на ОИ-2020: «Имеем, что имеем»
Главный тренер сборной Украины отдельно выделил медаль Дарьи Белодед
17:23
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва в эфире «UA:Перший» прокомментировал выступление своих подопечных на Олимпийских играх-2020 в Токио лаконичной фразой «Имеем, что имеем».
Также Дуброва заявил, что у него нет претензий к дзюдоистам, ведь все боролись на максимуме своих возможностей. При этом наставник отметил бронзовую медаль Дарьи Белодед, которая стала первой для украинского дзюдо на Олимпиадах с 2008 года.
Напомним, помимо Белодед реальные шансы на медаль имел Яков Хаммо, однако он проиграл в бронзовой схватке.
Остальные же представители Украины вылетали в первом или во втором раундах.
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