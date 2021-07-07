Хаммо: «Первый блин на Олимпиаде оказался комом – в Токио едем за медалью»

Борец поделился планами на Игры-2020

Яков Хаммо / фото - Facebook

Бронзовый призер чемпионата мира Яков Хаммо поделился деталями подготовки к Олимпийским играм в Токио, Япония. Дзюдоист рассказал о своих планах на Игра-2020 и отношении к тому, что соревнования будут проводится при пустых трибунах.

«Сейчас чувствую, что я очень сильный, набрал хорошую форму, поэтому надеюсь, что домой вернусь с медалью».

О первой Олимпиаде.

« Первый блин на Олимпийских играх для меня оказался комом. Хотя да, я туда ехал одним из лидеров весовой категории. В этот раз хочется немного исправить ситуацию. В Токио едем за медалью».

О бронзовой медали чемпионата мира.

«Я считаю для соревновательного тонуса это очень хороший старт. Перед Рио мы тогда пропускали много стартов и вышло, что физически хорошо подготовились, а вот этого тонуса соревнований где-то не хватило. Ну и психологический настрой был сложный. Сейчас думаю будет легче, сейчас я в форме, дам хороший бой и завоюю медаль».

О сборе в Словакии.

« Утром работали функционально на износ, то есть, на ковре. А вечером проводили физическую работу в зале. Так было каждый день, в течение недели».

О спарринг-партнеров.

« Было много представителей других стран, Австрия, Польша, Чехия, Германия. Но в моем весе было четыре спортсмена. В том числе те, которые поедут на Олимпиаду».

О подготовке в Токио.

«Мне не разрешили взять с собой партнера. Буду разминаться с главным тренером Виталием Дубровой. Он мне подходит по весовой категории. И еще старшим тренером мужской команды Артемом Блошенко».

О закрытой Олимпиаде.

«Мы привыкшие, уже второй год вот так ездим по соревнованиям, нас держат в «пузырях». Залы будут, тренировки должны разрешить, хоть и с ограничениями. В столовые будут пускать, выходить можно будет, вроде бы. Но для меня закрытое пространство не является проблемой, я еду за медалью. Вижу цель – не вижу препятствий».

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