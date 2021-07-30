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Хаммо уступил в четвертьфинале Олимпиады-2020 и выступит в утешительных схватках

Украинец проиграл серебряному призеру Рио-2016
Olympics Токио-2020
08:37
Хаммо уступил в четвертьфинале Олимпиады-2020 и выступит в утешительных схватках
Фото: Getty Images

Украинский дзюдоист в весовой категории свыше 100 кг Яков Хаммо уступил в 1/4 финала Олимпийских игр-2020.

Украинец иппоном проиграл серебряному призеру Рио-2016 японцу Хисайоши Харасаве. Хаммо продолжит выступление в утешительных схватках. В поединке за путевку в бронзовый финал Якову будет противостоять представитель Узбекистана Бехмурод Олтибоев.

Напомним, что единственную медаль на Играх-2020 в дзюдо завоевала Дарья Белодед.

Олег Шумейко-младший
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Яков Хаммо Токио-2020

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