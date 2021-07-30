Хаммо вышел в четвертьфинал Олимпиады на двукратного чемпиона мира
Хаммо уступил в четвертьфинале Олимпиады-2020 и выступит в утешительных схватках
Украинец проиграл серебряному призеру Рио-2016
08:37
Фото: Getty Images
Украинский дзюдоист в весовой категории свыше 100 кг Яков Хаммо уступил в 1/4 финала Олимпийских игр-2020.
Украинец иппоном проиграл серебряному призеру Рио-2016 японцу Хисайоши Харасаве. Хаммо продолжит выступление в утешительных схватках. В поединке за путевку в бронзовый финал Якову будет противостоять представитель Узбекистана Бехмурод Олтибоев.
Напомним, что единственную медаль на Играх-2020 в дзюдо завоевала Дарья Белодед.