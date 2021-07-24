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Лесюк: «Татами не прощает ошибок»

Украинец прокомментировал свое выступление на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
14:20
Лесюк: «Татами не прощает ошибок»
Фото: НОК Украины

В первый соревновательный день в Токио на татами вышли представители наилегчайших весовых категорий. Наш дзюдоист Артем Лесюк (до 60 кг) удачно стартовал на дебютных своих Олимпийских играх.

В первом своем поединке украинец преодолел представителя Гватемалы Хосе Рамоса, а у 1/8 финала - серебряного призера чемпионата мира из Узбекистана Шарафуддина Луфтуллаева, которому к этому проигрывал. За выход к полуфиналу Артем Лесюк уступил французу Луке Мхеидзе. Но украинец получил шанс продолжить борьбу за олимпийские медали в утешительном столкновении против Торнике Чакадуа из Нидерландов. К сожалению, нашему дзюдоисту не удалось пройти дальше и он завершает свои выступления на Олимпийских играх.

Лесюк прокомментировал свое выступление пресс-службе НОК:

«Я сегодня провел много тяжелых встреч, которые истощили и физически, и морально. В утешительном раунде допустил ошибки, которую не должен был допускать, из-за этого очень опечалился, ведь татами не прощает ничего».

Рене Тер Велде
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