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Медаль Белодед - первая для Украины в женском дзюдо на Олимпиадах

Украинские дзюдоисты остаются без золота Олимпийских игр
Olympics Токио-2020
14:40
Медаль Белодед - первая для Украины в женском дзюдо на Олимпиадах
Дарья Белодед / фото - НОК Украины

Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в категории до 48 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Это первая медаль Украины в Токио-2020, а вообще эта медаль - четвертая для наших дзюдоистов в истории Олимпийских игр и первая для женского украинского дзюдо.

На Олимпиаде в Сиднее-2000 бронзу завоевал Руслан Машуренко, а затем Роман Гонтюк выиграл серебро в Афинах-2004 и бронзу в Пекине-2008.

Дарья Белодед продолжила свою серию без побед на турнирах.

Рене Тер Велде
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Дарья Белодед

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