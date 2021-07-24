Медаль Белодед - первая для Украины в женском дзюдо на Олимпиадах

Украинские дзюдоисты остаются без золота Олимпийских игр



Дарья Белодед / фото - НОК Украины

Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в категории до 48 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Это первая медаль Украины в Токио-2020, а вообще эта медаль - четвертая для наших дзюдоистов в истории Олимпийских игр и первая для женского украинского дзюдо.

На Олимпиаде в Сиднее-2000 бронзу завоевал Руслан Машуренко, а затем Роман Гонтюк выиграл серебро в Афинах-2004 и бронзу в Пекине-2008.

Дарья Белодед продолжила свою серию без побед на турнирах.