Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
Милость зашкаливает. Белодед поделилась пикантным снимком с яхты
Дзюдоистка показала стройные ноги и яркую улыбку
19:26
Дарья Белодед / фото - Instagram
Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед поделилась новыми снимками в своем Instagram. Дзюдоистка показала длинные и стройные ноги во время отдыха на яхте. Дарья прокатилась по Днепру в Киеве в кругу семьи и друзей.
Фигура 20-летней спортсменки в бикини ранее взбудоражила мужскую половину сети.
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