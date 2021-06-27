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Милость зашкаливает. Белодед поделилась пикантным снимком с яхты

Дзюдоистка показала стройные ноги и яркую улыбку
Дзюдо
19:26
Милость зашкаливает. Белодед поделилась пикантным снимком с яхты
Дарья Белодед / фото - Instagram

Двукратная чемпионка мира Дарья Белодед поделилась новыми снимками в своем Instagram. Дзюдоистка показала длинные и стройные ноги во время отдыха на яхте. Дарья прокатилась по Днепру в Киеве в кругу семьи и друзей.

Фигура 20-летней спортсменки в бикини ранее взбудоражила мужскую половину сети.

Антон Кривенко
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Дарья Белодед

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