Ньябали и Чистякова сегодня начнут выступления на чемпионате мира

Пока у представителей Украины нет медалей





Ньябали и Чистякова / Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

В пятый день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште от сборной Украины начнут свои выступления Кеджау Ньябали (до 90 кг) и Наталья Чистякова (до 70 кг).



Отметим, что Ньябали сейчас проходит на Олимпийские игры по континентальной квоте. В случае попадания в топ-5 на чемпионате мира украинец сможет отобраться в Токио-2020 по рейтингу, а континентальную квоту отдадут партнеру по команде Артему Хомуле.

Напомним, XSPORT будет транслировать пятый день чемпионата мира по дзюдо.