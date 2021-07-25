Отец и тренер Белодед: «Даша голодала, чтобы оставаться в нынешней весовой категории»

Геннадий Белодед – о выступлении дочери на Олимпийских играх

Геннадий Белодед / Фото: НОК Украины

Отец и тренер украинской дзюдоистки Дарьи Белодед Геннадий прокомментировал выступление дочери на Олимпийских играх-2020 в Токио, где она взяла бронзу:

«Дарья уже осознала, что она – бронзовый призер Олимпийских игр. Конечно, она расстроена: хотела золотую медаль. Но было сложно, каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически – не знаю. Она молодец. Где-то пандемия сыграла, потому что на год дольше боролись в этом весе. Держали ее и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется. Дарья – молодец, выдержала.».

В Токио Белодед выступала в весовой категории до 48 кг. В 2018-м и 19-м годах она становилась чемпионкой мира в этом дивизионе.

После ОИ-2020 Белодед объявила о приостановлении карьеры.