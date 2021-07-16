Первая большая группа украинских олимпийцев уже отправилась в Токио

Игры стартуют через неделю

Фото: НОК Украины

Первая большая группа украинских олимпийцев отправилась в Токио 15-го июля, сообщила пресс-служба НОК Украины.

Среди них представители стрельбы из лука, академической гребли, дзюдо и бокса.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что у всех спортсменов большие ожидания от выступления на Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23-го июля по 8-е сентября. Украину представит рекордно низкое количество олимпийцев.

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