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Первая большая группа украинских олимпийцев уже отправилась в Токио

Игры стартуют через неделю
Olympics Токио-2020
16:07
Первая большая группа украинских олимпийцев уже отправилась в Токио
Фото: НОК Украины

Первая большая группа украинских олимпийцев отправилась в Токио 15-го июля, сообщила пресс-служба НОК Украины.

Среди них представители стрельбы из лука, академической гребли, дзюдо и бокса.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что у всех спортсменов большие ожидания от выступления на Олимпийских играх.

 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23-го июля по 8-е сентября. Украину представит рекордно низкое количество олимпийцев.

Читайте также: Олимпиада, как способ выживания. Она – едва ли не единственный шанс украинских спортсменов на безбедную старость.

Сергей Остапенко
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Новости: Дзюдо

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