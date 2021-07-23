Причина не в COVID или допинге. Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав имя соперника

Фетхи Нурин не первый раз поступает подобным образом

Фетхи Нурин / фото - Facebook

Алжирский дзюдоист в весовой категории до 73 килограмм Фетхи Нурин в первом раунде Олимпийских игр-2020 должен был встретиться с борцом из Судана Мохаммедом Абдалрасоолом.

В случае победы, алжирец бы попадал на израильтянина Тогара Бутбула. Узнав о такой жеребьевке Фетхи принял решение отказаться от участия на Играх в Токио. Слова дзюдоиста приводит NDTV.

«Мы много работали, чтобы достичь Олимпиады. Но дело Палестины больше, чем все это».

Правительство Алжира поддерживает Палестину в их политическом противостоянии с Израилем.

Так же Фетхи поступил на чемпионате мира-2019, где он также получил в соперники Бутбула. А 7 лет назад, на Гран-при в Загребе, алжирец отказался от схватки с израильтянином Талем Фликером.

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