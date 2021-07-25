Белодед на неопределенный срок приостановит карьеру
Разочарованный Зантарая прокомментировал поражение в 1/8 финала ОИ-2020
Титулованный украинский дзюдоист снова неудачно выступил на Олимпиаде
25 июля 12:35
Титулованный украинский дзюдоист Георгий Зантарая прокомментировал поражение в 1/8 финала Олимпийских игр-2020 в Токио. Слова чемпиона мира-2009 приводит пресс-служба НОК Украины:
«Все не получилось, проиграл. Значит я не так силен».
Токио-2020 – третьи Игры в карьере Зантарая. В Лондоне-2012 и Рио-2016 он проигрывал в первом раунде.
Напомним, единственную украинскую медаль завоевала Дарья Белодед.
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