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Российская дзюдоистка провела самую пассивную схватку ОИ-2020, но судьи все равно едва не «протащили» ее в финал

После схватки на Таймазову было больно смотреть
Olympics Токио-2020
12:59
Российская дзюдоистка провела самую пассивную схватку ОИ-2020, но судьи все равно едва не «протащили» ее в финал
Фото: Getty Images

На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась самая длинная схватка в дзюдо.

В полуфинале до 70 кг встретились чемпионка мира-2017 японка Тидзуру Араи и представительница Олимпийского комитета России Мадина Таймазова. В регламентированное время схвати (5 мин.) никто победить не сумел. Араи была намного активней, но ничего поделать с пассивной россиянкой не смогла.

Во время «голден скор» – дополнительной схватки, которая продолжается до первой оценки или наказания кого-то из участников, японка снова была в разы активней и даже провела «иппон». Но судьи, после просмотра видеооповтора, отменили его. Откровенно говоря – это было спорное решение. Тем не менее, на 17-й минуте схватки все стало на свои места: Араи таки победила «иппоном», а Таймазова запомнилась только своей очень пассивной манерой ведения схватки.

После поражения на обессиленную и разбитую Таймазову было тяжело смотреть. Даже сложно представить, как она выйдет на бронзовую встречу, которая также состоится 28 июля.

Фото: Getty Images

Отметим, что Япония на этой Олимпиаде завоевала уже семь медалей в дзюдо (6 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). Таким образом, награда Араи станет уже восьмой для хозяев турнира.

Напомним, ранее был дисквалифицирован украинский дзюдоист.

Сергей Остапенко
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