Тренер надавал «лещей» своей подопечной, но это не помогло ей победить в схватке на ОИ-2020

Но не переживайте, это лишь ритуал для лучшего настроя на схватку – в этот раз не помогло

Фото: Getty Images Забавный случай произошел перед схваткой 1/16 финала олимпийского турнира по дзюдо. Тренер немки Мартины Трайдос сначала крепко потрусил свою подопечную, а затем несколько раз ударил ее ладонью по лицу. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Martyna Trajdos (@martyna_trajdos) Тем не менее, Трайдос проиграла венгерке Софи Езбаш. После схватки немка в Instagram рассказала о целях этих ударов по лицу: «Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» Напомним, ранее состоялась самая продолжительная схватка на Олимпийских играх-2020.

Сергей Остапенко