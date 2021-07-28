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Тренер надавал «лещей» своей подопечной, но это не помогло ей победить в схватке на ОИ-2020
Но не переживайте, это лишь ритуал для лучшего настроя на схватку – в этот раз не помогло
15:03
Фото: Getty Images
Забавный случай произошел перед схваткой 1/16 финала олимпийского турнира по дзюдо.
Тренер немки Мартины Трайдос сначала крепко потрусил свою подопечную, а затем несколько раз ударил ее ладонью по лицу.
Тем не менее, Трайдос проиграла венгерке Софи Езбаш.
После схватки немка в Instagram рассказала о целях этих ударов по лицу:
«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!»
Напомним, ранее состоялась самая продолжительная схватка на Олимпийских играх-2020.
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