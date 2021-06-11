Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020

Анастасия в поединке на чемпионате мира победила конкурентку за лицензию Ланир

Турчин в поединке с Никифоровой / Фото: ijf.org / Mayorova Marina

Анастасия Турчин добыла лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио.



Турчин, которая стала на чемпионате мира пятой, в очном противостоянии одолела конкурентку за место на Играх в Японии израильтянку Инбар Ланир. Это позволило украинке сохранить свое место в рейтинге, которое дает возможность выступить в Токио.

Напомним, что на этапе Grand Slam в Казани Турчин добыла бронзовую медаль.

На XSPORT.ua проходят видео трансляции чемпионата мира в Будапеште, Венгрия.