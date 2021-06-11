Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
Анастасия в поединке на чемпионате мира победила конкурентку за лицензию Ланир
18:41
Турчин в поединке с Никифоровой / Фото: ijf.org / Mayorova Marina
Анастасия Турчин добыла лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио.
Турчин, которая стала на чемпионате мира пятой, в очном противостоянии одолела конкурентку за место на Играх в Японии израильтянку Инбар Ланир. Это позволило украинке сохранить свое место в рейтинге, которое дает возможность выступить в Токио.
Напомним, что на этапе Grand Slam в Казани Турчин добыла бронзовую медаль.
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