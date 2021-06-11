Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 2
Сегодня 7
Завтра 6
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 6:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Отменен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:30 Финикс Санс - Денвер Наггетс 123:98 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 50:32 3-я четверть
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:2 5-й сет
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 86:83 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 117:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье 50:32 3-я четверть
Теннис (2 события из 20) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:50 Александер Зверев - Стефанос Циципас 2:2 5-й сет
19:10 Новак Джокович - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
16:00 Уэльс - Швейцария -:- Запланирован
19:00 Дания - Финляндия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Россия -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 8) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован

Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020

Анастасия в поединке на чемпионате мира победила конкурентку за лицензию Ланир
Дзюдо
18:41
Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
Турчин в поединке с Никифоровой / Фото: ijf.org / Mayorova Marina

Анастасия Турчин добыла лицензию на Олимпийские Игры-2020 в Токио.

Турчин, которая стала на чемпионате мира пятой, в очном противостоянии одолела конкурентку за место на Играх в Японии израильтянку Инбар Ланир. Это позволило украинке сохранить свое место в рейтинге, которое дает возможность выступить в Токио.

Напомним, что на этапе Grand Slam в Казани Турчин добыла бронзовую медаль.

На XSPORT.ua проходят видео трансляции чемпионата мира в Будапеште, Венгрия.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анастасия Турчин Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Организаторы Олимпийских игр планируют ввести штрафы за нарушение антиковидных мер
Организаторы Олимпийских игр планируют ввести штрафы за нарушение антиковидных мер
Olympics Токио-2020
17:53
Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Член НОК Японии: «Мы должны проводить Игры в Токио без зрителей»
Olympics Токио-2020
14:54
Кто следующий? Лидер японской оппозиции призвал отменить Игры в Токио
Кто следующий? Лидер японской оппозиции призвал отменить Игры в Токио
Olympics Токио-2020
09:38
Хижняк стал триумфатором лицензионного турнира в Париже
Хижняк стал триумфатором лицензионного турнира в Париже
Бокс Аматорский бокс
8 июня 20:54
Президент World Athletics – о призывах к отмене Игр-2020: «Меры безопасности будут направлены на защиту не только спортсменов, но и их окружения»
Президент World Athletics – о призывах к отмене Игр-2020: «Меры безопасности будут направлены на защиту не только спортсменов, но и их окружения»
Olympics Токио-2020
8 июня 19:52
Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»
Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»
Теннис WTA
7 июня 10:39

Новости: Дзюдо

Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
Турчин добыла путевку на Олимпийские Игры-2020
18:41
Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
00:01
Ньябали и Чистякова сегодня начнут выступления на чемпионате мира
Ньябали и Чистякова сегодня начнут выступления на чемпионате мира
10 июня 08:20
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
Зантарая проиграл в первой же схватке на чемпионате мира
7 июня 18:57
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
Белодед не попала в состав сборной Украины на чемпионат мира
27 мая 10:31
Дуброва: «26 мая состоится совет, на котором будет утвержден состав сборной на чемпионат мира»
Дуброва: «26 мая состоится совет, на котором будет утвержден состав сборной на чемпионат мира»
18 мая 21:03
Впечатляет! Белодед в откровенном купальнике демонстрирует модельные параметры
Впечатляет! Белодед в откровенном купальнике демонстрирует модельные параметры
9 мая 09:54
Турчин выиграла «бронзу» на этапе Grand Slam в Казани, одолев на пути двух россиянок
Турчин выиграла «бронзу» на этапе Grand Slam в Казани, одолев на пути двух россиянок
7 мая 22:53
Вот это да! Сразу три секс-символа украинского спорта на одном фото
Вот это да! Сразу три секс-символа украинского спорта на одном фото
6 мая 08:44
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
19:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00