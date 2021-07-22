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Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпийских играх

В дзюдо полностью сформировали сетки в весовых категориях

Olympics Токио-2020
22 июля 10:01
Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпийских играх
Зантарая, Хаммо, Ньябали и Лесюк / Фото: instagram

На Олимпийских играх в Токио украинские дзюдоисты узнали своих первых соперников и сетки весовых категорий.

Сборная Украины: Дарья Белодед (до 48 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (от 78 кг), Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Яков Хаммо (от 100 кг).


Напомним, в сборной Украины по дзюдо надеются на золотую медаль от Белодед.

Карен Агабекян
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Теги

Сборная Украины (дзюдо) Яков Хаммо Кеджау Ньябали Георгий Зантарая Артем Лесюк Анастасия Турчин Дарья Белодед

Комментарии 2

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22 июля 2021г. 17:02
Если вы такой тупой то гляньте как её фамилия пишется на английском языке
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22 июля 2021г. 17:00
Автор ты бездарь неграмотная, фамилии не переводятся. Фамилия Дарьи Билодид. Как вы задолбали
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