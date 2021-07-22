Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпийских играх

В дзюдо полностью сформировали сетки в весовых категориях





Зантарая, Хаммо, Ньябали и Лесюк / Фото: instagram

На Олимпийских играх в Токио украинские дзюдоисты узнали своих первых соперников и сетки весовых категорий.



Сборная Украины: Дарья Белодед (до 48 кг), Анастасия Турчин (до 78 кг), Елизавета Каланина (от 78 кг), Артем Лесюк (до 60 кг), Георгий Зантарая (до 66 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Яков Хаммо (от 100 кг).

Напомним, в сборной Украины по дзюдо надеются на золотую медаль от Белодед.