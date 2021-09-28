Украинцы заняли два третьих места на единственном в этом году турнире серии Гран-при

На пьедестал почета поднялись Каро Марданян и Евгений Балевский

В Загребе состоялись единственные в этом году соревнования серии Гран-при Мирового тура.

Сборная Украины в столицу Хорватии отправила 11 дзюдоистов. Лидеры команды отсутствовали, потому что продолжают восстанавливаться после Олимпийских игр-2020. Тем не менее, украинцы сумели завоевать два третьих места.

Первым на пьедестал почета поднялся Каро Марданян (до 66 кг), который в полуфинале уступил россиянину Абдул Абдулжалилову, но уже в схватке за третье место одолел серба Страгинджа Бунчича. Победу Марданяну принес бросок на оценку «вазари».

В заключительный соревновательный день третье место занял Евгений Балевский (свыше 100 кг). 21-летний дзюдоист уступил в четвертьфинале, однако затем выиграл утешительную схватку и схватку за бронзу турнира. Победу украинцу принес «иппон».

Для Марданяна и Балевского это первые в карьере медали Гран-при.

Напомним, на молодежном чемпионате Европы сборная Украины заняла шестое место.