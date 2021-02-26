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Пекин-2022
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
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Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Профессиональный бокс
Любительский бокс
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все видео: Бокс
Хоккей
Суперлига
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
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чемпионат мира-2021
МЧМ-2022
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Баскетбол
Сборная Украины
Суперлига
НБА
Еврокубки
Чемпионат мира-2019
Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
все новости: Баскетбол
все видео: Баскетбол
Теннис
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
все новости: Теннис
все видео: Теннис
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Борьба
Дзюдо
Тхеквондо
Самбо
все новости: Единоборства
все видео: Единоборства
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
все новости: Авто/мото
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Волейбол
все новости: Волейбол
все видео: Волейбол
Гандбол
все новости: Гандбол
все видео: Гандбол
Летние
Велоспорт
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Артистическое плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
все новости: Летние
все видео: Летние
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
все новости: Olympics
все видео: Olympics
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
все новости: Зимние
все видео: Зимние
Другие
Американский футбол
Армрестлинг
Бильярд
Экстрим
Киберспорт
Спортивная рыбалка
Бодибилдинг
Фитнес
Шахматы
Остальные
Мини-футбол
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Футбол
(15 событий из 27)
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь
Таблица
14:30
Лидс - Тоттенхэм
0:4
Окончен
17:00
Арсенал - Ливерпуль
-:-
Перенесен
17:00
Манчестер Юнайтед - Уотфорд
0:0
Окончен
19:30
Эвертон - Манчестер Сити
0:1
Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
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Таблица
22:00
ПСЖ - Сент-Этьен
3:1
Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь
Таблица
19:30
Айнтрахт - Бавария
0:1
Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь
Таблица
19:05
Эмполи - Ювентус
2:3
Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь
Таблица
15:00
Мальорка - Валенсия
0:1
Окончен
19:30
Райо Вальекано - Реал
0:1
Окончен
22:00
Атлетико - Сельта
2:0
Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь
Таблица
14:00
Динамо - Ингулец
-:-
Перенесен
15:00
Олимпик - Заря
-:-
Запланирован
15:00
Минай - Десна
-:-
Запланирован
17:00
Металлист-1925 - Шахтер
-:-
Перенесен
19:30
Александрия - ФК Львов
-:-
Перенесен
Хоккей
(3 события из 15)
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НХЛ 21/22
Календарь
Таблица
03:00
Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрс
5:3
Окончен
03:30
Чикаго Блэкхокс - Нью-Джерси Дэвилз
8:5
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс
6:3
Окончен
Баскетбол
(1 событие из 11)
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Суперлига 21/22
Календарь
Таблица
17:00
Николаев - Кривбасс
-:-
Перенесен
Футбол
(1 событие из 2)
показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь
Таблица
14:00
Монако - Реймс
0:0
1-й тайм
Хоккей
(1 событие из 1)
показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь
Таблица
13:00
Мариуполь - Альтаир
-:-
Запланирован
Футбол
(14 событий из 22)
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь
Таблица
16:00
Челси - Лестер
:
Перенесен
16:00
Вест Хэм - Вулверхэмптон
-:-
Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь
Таблица
14:00
Монако - Реймс
0:0
1-й тайм
18:05
Труа - Марсель
-:-
Запланирован
21:45
Лион - Лилль
-:-
Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь
Таблица
16:30
Бохум - РБ Лейпциг
-:-
Запланирован
18:30
Аугсбург - Боруссия Дортмунд
-:-
Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь
Таблица
19:05
Специя - Рома
-:-
Запланирован
21:50
Лацио - Наполи
-:-
Запланирован