Военные хроники. Яков Хаммо: «Для меня это уже вторая война в жизни»

Звездный дзюдоист сборной Украины поделился своими эмоциями о полномасштабном вторжении рф в Украину

Яков Хаммо / фото - Владимир Дубик

Лидер сборной Украины по дзюдо в категории +100 кг, дзюдоист киевского «Спартаковца» Яков Хаммо в комментарии для XSPORT.ua поделился своими эмоциями после трех недель войны путинской армии на территории Украины, а также вспомнил, как он в 2014 году уехал из Донецка, когда рф пришла на Донбасс.

«Если честно, даже не знаю, как описать ситуацию, в которой мы все оказались. Мы все сами все понимаем. Лично для меня это уже вторая война в жизни – в 2014 году я уехал из Донецка, когда там начались боевые действия. Война это очень страшно… я каждый день молю Бога, чтобы как можно больше людей осталось в целости и сохранности. Честно, я очень переживаю из-за войны и не знаю, что будет дальше. Страшно за наше будущее, но хочется верить, что мы сможем остановить врага и выиграем войну».

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