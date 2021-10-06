«Я проиграл, приехал сюда и – ты никому не нужен». Георгий Зантарая так и не взял медаль Олимпиады

Обладатель шести наград чемпионатов мира не поднялся на столь желанный пьедестал

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Георгий Зантарая / Фото - НОК

Шесть медалей чемпионата мира. Это огромная коллекция. А прибавьте сюда еще два золота чемпионата Европы и одно – Европейских игр. Набор, без преувеличения, легендарного спортсмена. Но один пьедестал покорить ему все же не удалось.

Георгий Зантарая выступал на трех Олимпийских играх. В Лондоне и Рио-де-Жанейро наш дзюдоист уступил в первой же схватке, в Токио – во второй. И в программе «Наш Токио» на XSPORТ он признался, что это печальный исход.

«Все три олимпиады у меня идентичные – они не очень положительные. В Токио были мои третьи Олимпийские игры. Я надеялся, хоть на третьих возьму медаль. Но не получилось. Каждый из нас знает сколько он проделал работы, на что он способен. Естественно, я тоже понимал, что спокойно мог взять медаль. Но Олимпийские игры… После их окончания я понял, что не каждый спортсмен может взять медаль Олимпиады. Не потому, что он слабый или сильный. На Олимпийских играх ты должен быть не только сильным, а еще очень и очень везучим. Это лично мое мнение. Не скажу, что я слабее кого-то. Я, конечно, расстроен, что у меня нету медали. Но ничего. После определенного времени я понял, что это не самое главное в жизни. Нет у меня ее, но есть что-то другое. Так я себя утешаю».

Приезжать с соревнований с наградами – это удовольствие. Возвращаться домой без медали – совершенно другое чувство. И проблема не только в твоем восприятии ситуации, но и в отношении окружающих.

«Я проиграл, приехал сюда и – ты никому не нужен. Это нормальная штука. С этим нужно или смириться, или не смириться. Я воспринимаю это вполне нормально, потому что, когда ты дорог – к тебе будут тянуться. А когда ты ни с чем, то зачем ты им нужен? Очень много людей меня поддержали. Но от тех людей, от которых я ждал поддержки, от них я ее не получил».

Очевидно, что эти Игры были необычными. Из-за коронавируса их пришлось перенести на год. Но Зантарая сумел найти один главный плюс среди множества минусов – благодаря этому переносу его карьера продлилась еще чуть дольше:

«Последний год перед Олимпийскими играми был не легким, потому что не было возможности во многих моментах тренироваться так, как мы тренировались до этого. Подготовка отличалась от предыдущих. Но мы делали все возможное, я от себя делал все возможное, чтобы показать максимальный результат. В панах у меня было, что Олимпийские игры будут в 2020 году, что после олимпиады я буду идти в общественную деятельность. Но карантин внес свои изменения, и Олимпиаду перенесли на один год. Мне уже нельзя было отступать от своих планов. Я делал так, как запланировал до карантина. Естественно, я потерял какое-то время и возможности для подготовки. Но именно непосредственно перед Олимпийскими играми, где-то за 5-6 месяцев, я оставил все и занимался только своим любимым делом. Но, увы и ах, в конце постиг нас только крах. Так как-то. Из того, что Олимпийские игры перенесли на один год, я был доволен тем только, что чуть дольше остался в своем любимом месте, остался с теми людьми, с которыми мне нравятся, с которыми я чувствую себя комфортно».

В Токио Зантарае удалось добыть свою единственную победу на Олимпийских играх – уже в golden score его соперник получил третье предупреждение и, соответственно, проиграл поединок. А дальше последовало поражение, от соперника, с которым у Георгия счет в личных встречая составлял 2:2.

«В первом круге я сошелся с испанцем. С ним я уже несколько раз боролся. Это был, наверное, третий раз. На тренировках очень много боролся – даже вот, буквально перед Олимпиадой, за 3-4 недели до нее, мы были на сборах в Испании. Там я с ним почти подрался. Когда я с ним выходил на татами, то понимал, что выполнить бросок будет тяжело, что нужно выигрывать замечаниями или как-то так. Так все и получилось. При этом, я нанес ему максимальный урон – рассек ему все, что можно было. Но это не специально, это случайно. Я победил не из-за его травмы, я выиграл из-за того, что ему дали три замечания за пассивность. Схватка была очень долгая, наверно, за всю карьеру не было такой длительной схватки, как на Олимпиаде в первой встрече. Во второй встрече я проиграл словенцу. Он входит в топ-10 спортсменов мира. Я его много раз побеждал. Но судьба сложилась так, что в этот раз проиграл. В любом поражении нужно винить только себя. Наверное, что-то я сделал не так».

Сейчас Зантарае 33 года. Он является депутатом Киевского городского совета. И хотя официально пока еще об этом не заявлял, но склоняется к тому, что Игры в Токио стали для него последними соревнованиями в карьере:

«После каждой Олимпиады я бросал спорт. Может и в этот раз не исключение. Сказал, что бросил, но знаю, что до следующей Олимпиады осталось буквально три месяца. На самом деле, я шучу. Наверно, очень большая вероятность того, что я не поеду на Олимпийские игры в Париж. Во-первых, это очень долго. А, во-вторых, я уже не такой молодой, как остальные. Поэтому воспринимаю это нормально. Но все же продолжаю тренироваться. Просто для того, чтобы быть красивым. Моя спортивная карьера сложно назвать короткой. Я начал выступать по взрослым, по мужчинам с 2004 года. С того периода я смог взять много медалей. Да, но одной единственной у меня все же нет. Я расстроенный этим, но уже ничего не поменяешь».

И когда видишь список достижений Зантараи, то столь велик соблазн спросить не согласился ли бы он поменять все свои шесть медалей чемпионата мира на одну, но столь желанную Олимпийских игр. Но ответ категоричный.

«Нет, не поменял бы. Знаете почему? Потому что тогда бы мой тренер не сказал, что я легенда. Как я могу поменять шесть на одну? Не поменял бы. Наверное, шесть медалей – это подтверждение тому, что я умею бороться, что я боролся и показывал хороший результат. Олимпийски игры, опять же, те соревнования, на которых я не смог взять медаль. Но это не означает, что я слабее кого-то или что хуже кого-то борюсь. Это просто стечение обстоятельств, что эта вершина мне не поддалась».

Не поддалась ему, но Зантарая надеется, что кому-то все же удастся осуществить его мечту – завоевать для Украины золото Олимпийских игр в дзюдо.

Всего в период независимости у нас четыре медали в этом виде спорте: бронзав Сиднее-2000, серебро и бронзав Афинах-2004 и Пекине-2008, а также бронзав Токио-2020.

Зантарая надеется на золото Парижа. Если нужно поддержка или совет – он всегда рад помочь.