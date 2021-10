2 украинца выиграли чемпионат мира с призовым фондом свыше 40 миллионов долларов

Фото: Twitter Team Spirit

Завершился чемпионат The International 10 по Dota 2.



В финале Team Spirit выиграли у PSG.LGD со счетом 3:2. Таким образом Yatoro, TorontoTokyo, Collapse, Mira и Miposhka стали чемпионами самого престижного турнира дисциплины и подняли Aegis над головой. Отметим, что в составе присутствуют два украинца – Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

WE HAVE DONE IT! WE ARE YOUR #TI10 CHAMPIONS!!! #SPIRITIX #SpiritDota #TI10 pic.twitter.com/xyqFjKdcw6