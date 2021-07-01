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Atlas Weekend возвращается, чтобы подарить громкий праздник музыки

Уже 5 июля стартует Atlas Weekend Friends Edition 2021
Киберспорт
22:03
Atlas Weekend возвращается, чтобы подарить громкий праздник музыки

Наконец мы дождались! Никто из нас просто не может представить еще одного лета без большого музыкального фестиваля. И не надо! Уже 5 июля стартует Atlas Weekend Friends Edition 2021, который продлится до 11 июля. Фестиваль пройдет на хорошо знакомой локации ВДНХ (Киев, проспект Академика Глушкова, 1).

Вместе с организаторами Atlas Weekend атмосферу праздника как всегда будет создавать и Parimatch, Первый спортивный партнер фестиваля. Бренд разместит на локации огромную Let's Play Zone, где фанатов киберспорта будут ждать чемпионаты по CS:GO и Dota 2, где можно будет посоревноваться с друзьями и другими гостями фестиваля. Для любителей активных развлечений будет обустроен огромный бассейн с шариками, в котором каждый день можно будет поиграть в новый вид спорта: баскетбол, волейбол, поло.

А неравнодушным к футболу предложат шикарное место на диване на высоте 4-5 метров, откуда можно будет посмотреть матчи Евро-2020. Ну и, конечно, всех присутствующих ожидает розыгрыш крутых призов.

Гости фестиваля смогут найти много инсталляций, с которыми можно будет сфотографироваться. Также на локации будут Зайки Parimatch, с которыми можно сделать селфи на память.

Поэтому, не медли! Приходи на Atlas Weekend Friends Edition 2021 и заряжайся лето вместе с Parimatch! Вход на первые два дня фестиваля бесплатный!


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