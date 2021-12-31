Украинец «s1mple» стал вторым лучшим киберигроком в мире
Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года
Определена пятерка лучших игроков года в CS:GO
31 декабря 2021г. 12:05
Александр «S1mple» Костылев
Авторитетный ресурс HLTV представил топ-10 лучших игроков 2021 года.
На первой строчке списка расположился украинский игрок NaVi Александр «S1mple» Костылев.
Напомним, Костылев ранее побил рекорд Девайса по числу MVP за один год. У Костылева 8 медалей лучшего игрока, а у датчанина – 7.
Ранее NaVi с Костылевым выиграли турнир в Стокгольме, а игрок был признан лучшим.
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