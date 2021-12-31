Авторитетный ресурс назвал украинца S1mple лучшим игроком 2021 года

Определена пятерка лучших игроков года в CS:GO

Александр «S1mple» Костылев

Авторитетный ресурс HLTV представил топ-10 лучших игроков 2021 года.



На первой строчке списка расположился украинский игрок NaVi Александр «S1mple» Костылев.

Напомним, Костылев ранее побил рекорд Девайса по числу MVP за один год. У Костылева 8 медалей лучшего игрока, а у датчанина – 7.

Ранее NaVi с Костылевым выиграли турнир в Стокгольме, а игрок был признан лучшим.



