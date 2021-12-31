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Выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд
К 2024-му эта сумма существенно вырастет
31 декабря 2021г. 09:34
Выручка игрового рынка в 2021 году составила 180,3 млрд долларов, сообщает Gamesindustry.
Известно, что в 2021 году капитализация организаций, связанных с киберспортом, составила более 1 млрд долларов.
По информации аналитиков, к 2024 году выручка игрового рынка достигнет 218 млрд долларов. При этом, рынок мобильного гейминга составит 116,4 млрд долларов.
Также аналитики выяснили, что облачный гейминг в 2024 году сгенерирует 6,5 млрд долларов.
Напомним, ранее NaVi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов.
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