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Выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд

К 2024-му эта сумма существенно вырастет
Киберспорт
31 декабря 2021г. 09:34
Выручка игрового рынка в 2021-м году составила $180 млрд

Выручка игрового рынка в 2021 году составила 180,3 млрд долларов, сообщает Gamesindustry.

Известно, что в 2021 году капитализация организаций, связанных с киберспортом, составила более 1 млрд долларов.

По информации аналитиков, к 2024 году выручка игрового рынка достигнет 218 млрд долларов. При этом, рынок мобильного гейминга составит 116,4 млрд долларов.

Также аналитики выяснили, что облачный гейминг в 2024 году сгенерирует 6,5 млрд долларов.

Напомним, ранее NaVi выиграли последний крупный турнир сезона, заработав полмиллиона долларов. 

Карен Агабекян
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