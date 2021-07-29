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WEGAME 6.0: шесть крутых локаций, состязания, подарки и квест Новости партнера

Гостей вновь ждут захватывающие кибертурниры, крутое косплей-шоу, веселый ARG-квест и многое другое
Киберспорт
29 июля 22:53
WEGAME 6.0: шесть крутых локаций, состязания, подарки и квест

28-29 августа в киевском МВЦ пройдет шестой фестиваль гейм- и гик-культуры WEGAME. Гостей вновь ждут захватывающие кибертурниры, крутое косплей-шоу, веселый ARG-квест и многое другое. Событие организовывает международная компания Smile-Expo.

Путеводитель по ключевым локациям WEGAME 6.0

В AWARDS ZONE будут представлены проекты независимых разработчиков. Геймеры смогут затестить новинки, а компании – получить от них быстрый фидбэк. Лучшие гейм-разработчики сразятся за премию WEGAME Awards. Победителей в семи номинациях определит экспертное жюри, а вот решать судьбу восьмой награды предстоит посетителям. Каждый гость фестиваля сможет отдать свой голос за понравившуюся игру и определить лидера в категории Audience Awards. Твой голос важен! Прием заявок продлится до 12 августа 2021 года включительно.

COSPLAY ZONE предназначена для всех преданных фанатов косплея вне зависимости от того, участвуют ли они в шоу или просто пришли посмотреть. Как и на WEGAME 5.0, в конкурсе косплея шестого фестиваля не будет ограничений по персонажам. Ориджинал-косплеи будут бороться за победу наравне с воплощениями героев кино, игр или комиксов. В косплей-шоу WEGAME 6.0 будет пять номинаций. Победителей в трех из них выберут судьи, они определят лучший отыгрыш, крафт и образ. Еще есть две спецноминации – «Приз зрительских симпатий» и «Награда от организаторов». 

Кибертурниры, баттлы и зрительские состязания пройдут в ESPORTS ZONE. Опытные игроки, любители и новички смогут показать свой скилл в популярных дисциплинах. Их ждут:

·      турниры по Dota 2 и CS:GO с предварительными онлайн-квалификациями и LAN-финалом на фестивале;

·      гейм-баттлы 1×1 и 2×2;

·      зрительские турниры, записаться на которые можно на самом фестивале.

MOBILE ZONE вновь станет площадкой для жаркого турнира по Hearthstone. В CONSOLE ZONE состоятся ставшие доброй традицией состязания по киберфутболу и Mortal Kombat. Регистрация на матчи в этих локациях пройдет непосредственно на событии.

Любители настолок тоже получат уютное место для игр. В BOARD ZONE ты сможешь оценить новинки и провести время за культовыми настольными играми в приятной компании. Запись – на месте.

Возвращение ARG-квеста и Gift Marathon

На WEGAME 5.0 впервые прошел ARG-квест, в ходе которого посетители выполняли специальные задания за один из пяти игровых классов. Так как он получил много позитивных отзывов, на шестом фестивале организаторы решили усовершенствовать квест. Они обещают крутые призы, а также множество сюрпризов и приятных неожиданностей. 

Подарков много не бывает! Придерживаясь этой позиции, организаторы фестиваля запустили большой Gift Marathon. В розыгрыше участвует каждый, кто купил билет на WEGAME 6.0. Чем раньше получен билет – тем больше подарков можно налутать. В рамках Gift Marathon планируется шесть этапов наград и один масштабный розыгрыш. С каждым новым «уровнем» призы будут становиться все ценнее. 

Подробности и билеты


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