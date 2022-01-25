Состоялся гранд-финал Первого официального Суперкубка Украины по киберспорту!
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
Дебютный турнир состоится по NBA 2K22
14:17
Ламело Болл / Фото - marca.comРазыгрывающий клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл основал киберспортивную компанию MB1 Gaming.
Бренд был создан при поддержке турнирного оператора One Up. MB1 Gaming будет проводить турниры на платформе One Up, где Болл будет предоставлять эксклюзивный контент и раздавать собственный мерч.
MB1 Gaming проведет первый турнир по NBA 2K22 5 февраля. Об этом сообщает SBJ.
4 финалиста отправятся на соревнования, которые состоятся в Кливленде в рамках уик-энда Матча всех звезд НБА, а также получат пару эксклюзивных кроссовок.
Накануне Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины-2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн.
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