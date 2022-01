Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании

Дебютный турнир состоится по NBA 2K22

Ламело Болл / Фото - marca.com

Разыгрывающий клуба НБА «Шарлотт Хорнетс»основал киберспортивную компанию MB1 Gaming.Бренд был создан при поддержке турнирного оператора One Up. MB1 Gaming будет проводить турниры на платформе One Up, где Болл будет предоставлять эксклюзивный контент и раздавать собственный мерч.MB1 Gaming проведет первый турнир по NBA 2K22 5 февраля. Об этом сообщает4 финалиста отправятся на соревнования, которые состоятся в Кливленде в рамках уик-энда Матча всех звезд НБА, а также получат пару эксклюзивных кроссовок.Накануне Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины-2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн.