Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании

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01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
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01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
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19:30 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
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04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
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02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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04:00 Ига Святек - Кайя Канепи -:- Запланирован

Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании

Дебютный турнир состоится по NBA 2K22
Киберспорт
14:17
Звезда «Шарлотт Хорнетс» стал учредителем киберспортивной компании
Ламело Болл / Фото - marca.com
Разыгрывающий клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл основал киберспортивную компанию MB1 Gaming.

Бренд был создан при поддержке турнирного оператора One Up. MB1 Gaming будет проводить турниры на платформе One Up, где Болл будет предоставлять эксклюзивный контент и раздавать собственный мерч.

MB1 Gaming проведет первый турнир по NBA 2K22 5 февраля. Об этом сообщает SBJ.

4 финалиста отправятся на соревнования, которые состоятся в Кливленде в рамках уик-энда Матча всех звезд НБА, а также получат пару эксклюзивных кроссовок.

Накануне Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины-2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн.
Владимир Кириченко
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