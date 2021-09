Поражение Бадра Хари, Вахитов в реванше с Перейрой вернул титул полутяжелого веса и другие результаты Glory 78

Фото: twitter.com/GLORY_WS

Завершился кикбоксерский турнир Glory 78 в Роттердаме, Нидерланды.



В главном событии шоу легендарный тяжеловес Бадр Хари (106-16, 92 KO) был нокаутирован Аркадиушем Вросеком (13-5, 8 KO).

THE GREATEST COMEBACK OF ALL-TIME! @arekwrzosek throws a Hail Mary and KNOCKS OUT Badr Hari! pic.twitter.com/kXkxPIizt0