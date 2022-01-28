Украинский боец пропустил страшный удар коленом в голову и проиграл бой в первом раунде

Олег Павляк не согласился с решением рефери остановить поединок

Украинский кикбоксер Олег Павляк (6-4-2) провел бой на турнире KOK World Series 97 в Стамбуле, Турция.

Дебютант промоушена встретился с представителем Узбекистана Муродом Ахмедовым (10-2-0). Уже в первом раунде Павляк во время сближения пропустил удар коленом в голову, после чего у него открылась сечка.

Боец был готов продолжать поединок, но судья принял решение о досрочной остановке. В команде украинца остались крайне недовольны таким развитием событий.

Напомним, ранее Павляк посетил студию телеканала XSPORT+.