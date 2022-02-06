Украинцы Дукач и Мандзий не прошли в финал одиночных заездов

Дукачу для попадания в финал не хватило полсекунды

Андрей Мандзий / Фото: Getty Images

На Олимпийских играх в Пекине прошли одиночные заезды у мужчин, где украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий в третьем заезде не смогли пробиться в финал.



Как сообщалось, ранее Мандзий вылетел из санок в первом заезде на Олимпийских играх-2022, однако смог завершить дистанцию.



