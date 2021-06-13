Коноплянка: «Верю, что сборная Украины сможет дойти до финала»

На национальную команду положены большие надежды

Евгений Коноплянка / фото - Eurosport

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка, который не поехал на чемпионат Европы из-за травмы, рассказал, чего ждет от команды Андрея Шевченко на этом турнире.

«Знал, что выйду на матч с Казахстаном и…»

«Травму я получил на тренировке в сборной за день до игры с Казахстаном, — сказал Евгений Коноплянка. — К тому времени я уже знал, что выйду в основном составе на этот матч, поэтому эмоции были самые положительные, а сил — хоть отбавляй. С первых минут начал работать с максимальной интенсивностью. В одном из моментов я был с мячом, совершил дриблинг, прострелил и услышал в задней поверхности бедра то ли треск, то ли хруст. Сразу понял, что пахнет жаренным, что ничего хорошего из этого не выйдет. Было очевидно, что, как минимум, надрыв есть. Через день мы поехали на обследование и оказался тот самый надрыв сухожильной связки. Вот только место надрыва было весьма неудачным — там оно всегда долго заживает. Я до сих пор не могу полноценно тренироваться, хотя что-то делаю: бегаю, занимаюсь, но выполнить нормальный рывок не получается. Опасно, в любой момент может случится рецидив».

«Кто-то был удивлен, но только не наша команда»

«Конечно же, я рассчитывал вернуться в строй к Евро, но не сложилось. Теперь буду поддерживать ребят у телевизора, переживать всем сердцем и ждать от них такой же игры, какая была в отборочном турнире. Это был очень яркий период в истории сборной Украины. Мне запомнились матчи с Португалией и Сербией. Приходилось встречать мнения, что все эти победы стали для кого-то неожиданными, но, поверьте, нас это не касалось. Мы в себя всегда верили — тренеры, футболисты, весь персонал. С первого и до последнего поединка у нас были максимальная концентрация и полная отдача. Команда видела цель, тренерский штаб ставил тактические задания — и все это безукоризненно выполнялось». «Этот отборочный турнир останется в памяти надолго. Теперь нужно ставить новую задачу и стараться ее выполнить. Я уверен, что у всех ребят будет такое же настроение. Минимальная цель — выход из группы. Максимальная — выход в финал и борьба за титул. Да, это будет нелегко, но я верю в чудо, знаю, как команда работает, какие там сейчас хорошие футболисты, поэтому верю в нашу сборную. Когда ты не ставишь такие максимальные цели, тебе сложно чего-то достичь. Настрой должен быть только таким, и я уверен, что он у ребят есть».

«На Евро-2012 мы играли достаточно привлекательно»

«У меня был опыт выступления на двух чемпионатах Европы, и это тоже было по-своему хорошее время. В 2012 году мы выступили, считаю, неплохо: был бы VAR — могли бы выйти из группы. Тот момент с не засчитанным голом Марко Девича в ворота сборной Англии все хорошо помнят. Арбитр не дал нам переломить ход этого поединка, хотя играли мы тогда хорошо — считаю, достаточно привлекательно для болельщика. Да и группа была же нелегкая — англичане, французы, шведы. Это был хороший опыт, и мне это Евро запомнилось».

«Ребята не должны наступать на те же грабли»

«Финальный раунд чемпионата Европы 2016 года, конечно, лучше не вспоминать, но он был — и это тоже история. Мы же не можем стереть с памяти отборочный турнир и тот великолепный плей-офф со Словенией, все те пережитые эмоции. У нас была опытная команда и такая же, как и сейчас, хорошая атмосфера в коллективе. Да, мы проиграли все три матча, не забили ни одного мяча, но я бы хотел, чтобы болельщики не забывали труд и того тренерского штаба во главе с Михаилом Фоменко, который вывел сборную на форум. Конечно, запомнилось последнее слово, последний шаг, поэтому очень важно сейчас не наступить на те же грабли. Уверен, что ребята с опытом это все понимают. Все-таки я-то хорошо знаю, что сборная Украины не случайно побеждала Португалию и Сербию. Пусть удача будет с нами».

Коноплянка был одним из самых важных игроков сборной на отборочном этапе Евро-2020. Он провел 6 матчей, где забил два мяча и стал вторым в команде по числу ударов по воротам и удачным обводкам. К сожалению, обидная травма оставила его за бортом национальной сборной.

Но даже без одного из своих самых результативных игроков Андрею Шевченко есть, что предоставить сборной Нидерландов в сегодняшнем матче. Ранее наставник разобрал тактику соперника.

Сборная Украины сыграет против голландцев в Амстердаме, в 22:00.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Текстовая трансляция встречи Нидерланды – Украина.