Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какую тактику он ожидает увидеть от сборной Нидерландов в предстоящем матче:
«Я думаю, номинальное обозначение как команда играет: в три защитника, или в пять; или в четыре полузащитника или в пять; или в два нападающих или в одного. Это только номинально.
Мы знаем хорошо эту команду. Она может изменять по ходу игры свой стиль. Поэтому мы готовимся совершенно по-другому к ней. Я думаю, эпизоды которые будут возникать - это будет самый основной момент, который будет влиять на результат. Те эпизоды, которые мы должны сыграть уверенно, на сто процентов. Особенно в реализации наших моментов. Тоже самое касается и обороны.
Мы будем надеяться на положительный результат».
Уже сегодня сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем против сборной Нидерландов. Известна заявка украинцев на матч.
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Текстовая трансляция матча Нидерланды – Украина.
Напомним, экс-игрок «Динамо» спрогнозировал мощную игру Ярмоленко на Евро.
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