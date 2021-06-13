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Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов

Тренерский штаб хорошо подготовился к матчу
Футбол ЕВРО-2020
11:35
Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов
Андрей Шевченко / фото - Dynamo.kiev

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какую тактику он ожидает увидеть от сборной Нидерландов в предстоящем матче:

«Я думаю, номинальное обозначение как команда играет: в три защитника, или в пять; или в четыре полузащитника или в пять; или в два нападающих или в одного. Это только номинально.

Мы знаем хорошо эту команду. Она может изменять по ходу игры свой стиль. Поэтому мы готовимся совершенно по-другому к ней. Я думаю, эпизоды которые будут возникать - это будет самый основной момент, который будет влиять на результат. Те эпизоды, которые мы должны сыграть уверенно, на сто процентов. Особенно в реализации наших моментов. Тоже самое касается и обороны.

Мы будем надеяться на положительный результат».

Уже сегодня сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем против сборной Нидерландов. Известна заявка украинцев на матч.

Посмотреть видео трансляцию матча вы сможете на нашем сайте.

Текстовая трансляция матча Нидерланды – Украина.

Напомним, экс-игрок «Динамо» спрогнозировал мощную игру Ярмоленко на Евро.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Нидерланды - Украина Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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