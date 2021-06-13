Похоже, Украина готова к сегодняшнему матчу. Шевченко разобрал тактику сборной Нидерландов

Андрей Шевченко / фото - Dynamo.kiev

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какую тактику он ожидает увидеть от сборной Нидерландов в предстоящем матче:

Мы знаем хорошо эту команду. Она может изменять по ходу игры свой стиль. Поэтому мы готовимся совершенно по-другому к ней. Я думаю, эпизоды которые будут возникать - это будет самый основной момент, который будет влиять на результат. Те эпизоды, которые мы должны сыграть уверенно, на сто процентов. Особенно в реализации наших моментов. Тоже самое касается и обороны.

Мы будем надеяться на положительный результат».