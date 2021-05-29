Боец MMA погиб после нападения со стороны четырех человек. Его память почтили Адесанья и Хукер
А где аргументы? Менеджер Пауло Косты назвал Адесанью бойцом с гомосексуальными инстинктами
Валлид Исмаил может поплатиться за свои слова
14:31
Коста и Адесанья / Фото - thesun.ieМенеджер экс-претендента на титул UFC в среднем весе Пауло Косты (13-1) Валлид Исмаил, заявил, что у действующего чемпиона этого дивизиона Исраэля Адесаньи (20-0) есть гомосексуальные наклонности.
Цитирует менеджера sherdog.com.
«Марвин Веттори почти победил Адесанью в их первом бою, и сейчас я верю, что он закончит свою работу. Адесанья становится другим бойцом, когда дерется против соперников вроде Веттори, которые пытаются повалить его на землю. Я буду болеть за итальянца. После абсурдных действий Адесаньи в отношении Пауло Косты в конце их боя я ни за что не буду поддерживать этого парня. У Адесаньи есть гомосексуальные инстинкты, его необходимо обследовать».
Напомним, что поединок между Адесаньей и Костой состоялся 26 сентября 2020 года в главном событии турнира UFC 253. Тогда техническим нокаутом во втором раунде победу одержал действующий чемпион промоушена. После победы новозеландец подошел к поверженному сопернику и демонстративно его оседлал.
В апреле Коста должен был провести бой с Робертом Уиттакером, но снялся с него из-за сложно переносимого гриппа, которым заразился во время подготовки.
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