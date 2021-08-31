Адесанья прокомментировал победу Пола в бою с Вудли

Исраэль Адесанья / фото - Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился впечатлениями от боксерского поединка между Тайроном Вудли и популярным видеоблогером Джейком Полом, в котором звездный ютубер победил раздельным решением судей.

Новозеландца цитирует портал sportskeeda.com:

Тайрон ждал возможности контратаковать. Вудли ждал, что Джейк что-то сделает, и он сможет перейти в контратаку. Он выжидал, пока этот парень сделает свой ход, хотя сам мог заставить его ходить и допустить ошибку. Когда Тайрон финтил или делал вид, то Пол прыгал. Но Вудли тоже отпрыгивал каждый раз, когда Джейк делал обманные движения.

Я считаю, что Пол победил. Не знаю, почему один из судей отдал победу Тайрону».