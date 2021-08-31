Адесанья прокомментировал победу Пола в бою с Вудли
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился впечатлениями от боксерского поединка между Тайроном Вудли и популярным видеоблогером Джейком Полом, в котором звездный ютубер победил раздельным решением судей.
Новозеландца цитирует портал sportskeeda.com:
«Для меня увлекательной в этом бою была разыгранная ими шахматная партия. Моментами она была неаккуратной, но все равно это шахматная партия. В начале Джейк показал скорость, комбинации с трех элементов, выбор ударов. Это было хорошо. Я знаю, что Тайрон мог бы классно сокращать дистанцию. К удивлению, он этого не делал и просто набросился на него. Еще удивило, что он просто ждал. Тем временем Джейк, даже когда отдыхал или стоял на месте, все равно что-то делал, что-то показывал.
Тайрон ждал возможности контратаковать. Вудли ждал, что Джейк что-то сделает, и он сможет перейти в контратаку. Он выжидал, пока этот парень сделает свой ход, хотя сам мог заставить его ходить и допустить ошибку. Когда Тайрон финтил или делал вид, то Пол прыгал. Но Вудли тоже отпрыгивал каждый раз, когда Джейк делал обманные движения.
Я считаю, что Пол победил. Не знаю, почему один из судей отдал победу Тайрону».
Исраэль Адесанья намерен предпринять еще одну попытку в завоевании чемпионского титула в полутяжелом дивизионе.
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