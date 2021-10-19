Адесанья раздал советы Веттори и Косте перед их боем на UFC Fight Night 196
Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между бразильцем Пауло Костой (13-1) и итальянцем Марвином Веттори (17-5-1), который пройдет в рамках турнира UFC Fight Night 196. Цитирует Адесанью портал BJPenn.
«Самое действенное орудие Веттори – это его подбородок. Он может затянуть Косту в глубокие воды, просто принимая ущерб, типа стиля роуп-энд-доуп, но не совсем, – ему нужно просто идти вперед и не падать от пропущенных ударов. Однако никто не знает, как ты будешь реагировать от ударов по корпусу. Не думаю, что хоть чье-то тело способно выдержать такой же ущерб, как и голова, особенно если удар приходится в правильное место.
То же и с головой, но у Веттори на плечах долбанный блок конструктора LEGO. Он может выдержать большой ущерб, тут я отдаю ему должное. Мне кажется, самый подходящий для него геймплан на бой – это затащить Косту в глубокие воды с помощью грэпплинга, вымотать его, заставив много бороться. И Веттори следует постараться и действительно что-то сделать.
Коста же хороший ударник. Что должен сделать Коста, чтобы победить? Ему нужно как можно раньше финишировать Веттори. Пусть делает то, что позволило ему так высоко забраться, поскольку он ведь не дерется со мной, он дерется с Веттори, у которого невероятной паршивый футворк, – даже хуже, чем у него. Я чувствую, что Коста способен на это: просто дави на него, при, как бульдозер, но остерегайся тейкдаунов, поскольку Веттори попытается подгадать время, чтобы перевести его в партер».
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