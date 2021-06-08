Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция

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В ночь на 13 июня в Лас-Вегасе пройдет шоу UFC 263, в главном событии которого Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе в реванше против Марвина Веттори.



Во втором по значимости событии на турнире чемпион наилегчайшего веса Дейвисон Фигейреду проведет реванш против Брэндона Морено.

Также в рамках шоу в октагон вернется Нэйт Диас, которого ждет бой против Леона Эдвардса.

Прямая текстовая онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте. Начало – 06:00.