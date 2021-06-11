В UFC представили яркое превью поединка Адесанья – Веттори
Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»
Чемпион высказался о будущем сопернике на UFC 263
15:02
Исраэль Адесанья / фото - Fighttime
Чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (20-1) высказался о сопернике Марвине Веттори (15-4-1) на грядущем турнире UFC 263. На пресс-конференции перед боем обладатель пояса охарактеризовал будущего соперника.
«Марвин очень эмоционален. Я контролирую свои эмоции, и использую их по мере необходимости, а он выплескивает их направо и налево, ведет себя как человек с биполярным расстройством. Мне кажется, он в ужасном психологическом состоянии, и мне было забавно его провоцировать. Я люблю это делать, тем более, что он не представляет для меня никакой опасности. Вы видели, как он реагировал – я же сидел и даже не вставал, потому что не чувствовал в его выходках никакой угрозы. Я просто смеялся – это веселило меня.
Он демонстрирует уверенность в том, что может побить меня, но это ложная уверенность. Я вижу это не впервые. Все это очень сильно напоминает мне то, что было перед поединком против Пауло Косты. Эти люди для меня как открытая книга. Он думает, что выиграл первый бой, и я смеюсь над тем, как этот парень себя обманывает. В эту субботу вы увидите, что один из нас значительно превосходит другого в навыках, и вы уже знаете, кто это».
Следите за трансляцией поединка онлайн на портале XSPORT 13 июня, начиная с 06:00.
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