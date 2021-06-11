Адесанья: «Веттори в ужасном психологическом состоянии»

Исраэль Адесанья / фото - Fighttime

Чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (20-1) высказался о сопернике Марвине Веттори (15-4-1) на грядущем турнире UFC 263. На пресс-конференции перед боем обладатель пояса охарактеризовал будущего соперника.

Он демонстрирует уверенность в том, что может побить меня, но это ложная уверенность. Я вижу это не впервые. Все это очень сильно напоминает мне то, что было перед поединком против Пауло Косты. Эти люди для меня как открытая книга. Он думает, что выиграл первый бой, и я смеюсь над тем, как этот парень себя обманывает. В эту субботу вы увидите, что один из нас значительно превосходит другого в навыках, и вы уже знаете, кто это».