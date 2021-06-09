Адесанья: «Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из Веттори»

Исраэль Адесанья / Фото: usatoday.com

Чемпион UFC в среднем весее Исраэль Адесанья (20-1) высказался о поведении своего соперника Марвина Веттори (17-4-1), который постоянно в интервью говорит, что выиграл их первый бой. Слова нигерийца приводит портал bjpenn.com.



Я знаю, что я сделал в том бою, но мы снова встретимся. Марвин этого хотел, и теперь пусть будет осторожен со своими желаниями, поскольку в этот раз они не сбудутся. Он держится за то поражение сильнее, чем за свои победы. Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из этого парня».