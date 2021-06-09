Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
Адесанья: «Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из Веттори»
Исраэль хочет отомстить за лишние разговоры
15:49
Исраэль Адесанья / Фото: usatoday.com
Чемпион UFC в среднем весее Исраэль Адесанья (20-1) высказался о поведении своего соперника Марвина Веттори (17-4-1), который постоянно в интервью говорит, что выиграл их первый бой. Слова нигерийца приводит портал bjpenn.com.
«Я никак не могу понять, как в том бою один из судей и Марвин смогли увидеть его победу. Как можно было отдать Веттори два раунда? Прошу прощения, но это не так. На этот раз судьи будут не нужны и их можно удалить. Я вам гарантирую, что в матче-реванше они не потребуются.
Я знаю, что я сделал в том бою, но мы снова встретимся. Марвин этого хотел, и теперь пусть будет осторожен со своими желаниями, поскольку в этот раз они не сбудутся. Он держится за то поражение сильнее, чем за свои победы. Я просто не могу дождаться, чтобы выбить все дерьмо из этого парня».
Напомним, на портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка Адесанья – Веттори.
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