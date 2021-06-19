Уайт: «Сделаем реванш Адесанья – Уиттакер как можно скорее»
Адесанья: «Я сломал Косту ментально, ему следует заняться виноделием»
Чемпион UFC победил бразильца в главном бою 253-го номерного турнира
15:29
Исраэль Адесанья / фото - Getty Images
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в интервью YouTube каналу Flagrant 2 поделился воспоминаниями от боя с бразильцем Пауло Костой, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 253.
«Тяжело, когда вокруг тебя одни подхалимы, которые нализывают тебе зад и изо дня в день говорят, что ты величайший. Я видел, что это парень, которого накручивают, у него раздутое эго. Мне очень понравилось, что когда я уронил Косту – а на арене было очень тихо – можно было услышать панику в его углу. Один из его тренеров начал кричать в страхе: «О нет, нашего парня уронили». Он начал чуть ли не визжать в страхе, и это было как масло в огонь. Это подпитало меня, я начал х*рачить по нему, обрушивать локти.
Думаю, это сильно подбило его самого. Я сломал его ментально, так что как после такого возвращаться? Плюс все эти оправдания, что он написался вина. Я думаю, ему следует стать виноделом. Слоган у него уже есть. Так что пусть делает вино».
Напомним, Дэйна Уайт пообещал как можно скорее организовать реванш Адесаньи с Уиттакером.
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