Адесанья: «Я сломал Косту ментально, ему следует заняться виноделием»

Исраэль Адесанья / фото - Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в интервью YouTube каналу Flagrant 2 поделился воспоминаниями от боя с бразильцем Пауло Костой, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 253.

Думаю, это сильно подбило его самого. Я сломал его ментально, так что как после такого возвращаться? Плюс все эти оправдания, что он написался вина. Я думаю, ему следует стать виноделом. Слоган у него уже есть. Так что пусть делает вино».