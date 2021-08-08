UFC 265. Гане нокаутировал Льюиса, Люке задушил Киесу, Алдо победил Муньоса. Как это было
Алдо на классе победил девятого номера рейтинга Муньоса
Бой прошел всю дистанцию, в котором Жозе выглядел намного предпочтительней
07:31
Фото: UFC
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо (30-7) победил Педро Муньоса (19-6) в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.
Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда в течении которых Алдо работал вторым номером, но наносил намного больше акцентированных ударов. Как итог – все три судьи отдали победу Жозе в каждом раунде (30:27, 30:37, 30:27).
Перед поединком Алдо занимал пятую строчку рейтинга, а Муньос – девятую.
Напомним, на этом же турнире Висенте Люке победил Майкла Киесу.
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