Алдо на классе победил девятого номера рейтинга Муньоса

Бой прошел всю дистанцию, в котором Жозе выглядел намного предпочтительней

Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо (30-7) победил Педро Муньоса (19-6) в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда в течении которых Алдо работал вторым номером, но наносил намного больше акцентированных ударов. Как итог – все три судьи отдали победу Жозе в каждом раунде (30:27, 30:37, 30:27).

Перед поединком Алдо занимал пятую строчку рейтинга, а Муньос – девятую.

Напомним, на этом же турнире Висенте Люке победил Майкла Киесу.